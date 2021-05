GALERII ⟩ Muusikud avaldasid Vabaduse väljakul toetust sulgemisohus orkestritele

«Ülekantud tähenduses võib öelda, et kui kahurid pauguvad, siis muusad vaikivad, ja seda mitmel tasandil,» kommenteeris aktsiooni juht ja Euroopa Orkestrite Föderatsiooni president Jüri-Ruut Kangur. «Muusikute aktsioon kannab endas vaikimist, millega toetatakse kolleege ja seda, mis juhtuks siis, kui need orkestrid kaoks,» lisas ta.

Korraldajad väljendavad muret, et kui plaanitakse kaotada pooled Eesti professionaalsete orkestrite puhkpillimängijate töökohad, oleks see suur löök Eesti tippkultuurile, muusikaharidusele ja koolidele, kes tulevasi puhkpillimängijaid koolitavad. Suur löök oleks see korraldajate hinnangul ka kaitseväele ja politseile endale, kus need orkestrid väga suure osa tseremoniaalsest tegevusest kannavad.