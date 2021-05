Aasta vaimuliku tiitli pälvis Saaremaa vaimulik Hannes Nelis

Hannes Nelis on sündinud Kuressaares 7. novembril 1965. aastal ja töötanud vaimulikuna Saaremaal alates diakoniordinatsioonist alates 1991. aastast, reestriordinatsioonist alates 1992. aastast. Ta on abielus ja ühtlasi ka viie lapse isa. Tänaseks on Nelis teeninud vaimuliku ametis 29 aastat.