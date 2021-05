«Ma olen öelnud, et Keskerakond teeb selles suhtes otsuse nii kiiresti kui võimalik, ma loodan, et lähipäevadel me selle otsuse teeme, aga tuleb tunnistada, et need konsultatsioonid, mis hetkel on ja toimuvad riigikogus, näitavad, et see seis on väga keeruline, et riigikogus presidenti ära valida,» sõnas ta rahvusringhäälingule.