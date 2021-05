Kallas: Euroopa kodanike vaba liikumine EL-is peab kiiresti taastuma

«Kuigi epidemioloogiline olukord on paranemas, vaktsineerimise tempo kasvamas ja peatselt on võimalik kasutada EL-i digitaalset Covid-19 tõendit, pole liikmesriikide kodanike vaba liikumine Euroopa Liidus veel taastunud,» sõnas Kallas. «Praegu kehtivad jätkuvalt paljud piirangud, mis on karmimad kui liikmesriikide vahel kokkulepitud soovitused.» Kallas ning pidas oluliseks EL-i sisese reisimise kokkulepete kiiret ülevaatamist.

Kallas rõhutas, et vaktsiinid on ainus väljapääs Covid-19 pandeemiast ning väljendas rahulolu, et Euroopa Komisjonil on juba õnnestunud järgmiste hooaegade jaoks sõlmida ühised kokkulepped eurooplastele vaktsiinide hankimiseks.

EL-i riikide juhid kinnitasid solidaarsust EL-i mittekuuluvate riikidega COVID-19 vastases võitluses ning tuge vaktsineerimisel, mis on oluline nii nakkuse üleilmse leviku tõkestamiseks kui ka uute tüvede tekke ennetamiseks. EL annab koos liikmesriikidega hädas olevatele kolmandatele riikidele vähemalt sada miljonit vaktsiinidoosi aasta lõpuks. Kallas pidas oluliseks vaktsiinide jagamisel abi suunamist eelkõige idapartnerluse riikidele.

Süsinikuheite vähendamise puhul arutasid riigipead ja valitsusjuhid, milliseid samme on vaja EL-il astuda, et võidelda lähiaastatel kliimamuutustega. Möödunud aasta lõpus leppis Euroopa Ülemkogu kokku EL-i eesmärgis, mis näeb ette, et aastaks 2030 vähendatakse EL-is kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Eesti toetab EL-i ambitsioonikaid kliimaeesmärke ja kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050. «Nüüd, kui oleme eesmärgid seadnud, peame leppima kokku ka raamistikus, kuidas nende eesmärkideni jõuda viisil, mis oleks realistlik ja kõigile taskukohane,» sõnas Kallas. Peaminister tõi ka esile suurt vajadust investeeringuteks avamere tuule- ja vesinikutaristusse.

Kallas märkis veel kliimamuutuste suurt mõju energiatootmisele. «Energiajulgeoleku tagamiseks peame suurendama investeeringuid puhta energia ja kütuse tootmiseks. Läänemere riikide jaoks on võtmetähtsusega meie piiriülese avamere tuuleenergia tootmise suurendamine,» sõnas Kallas.