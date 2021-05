Gaasigrilli plahvatus tekitas Võrumaa perele üle 200 000 euro suuruse kahju

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu märkis, et kuna tulekahju oli nii intensiivne, siis ei jäänud grillist suurt midagi järele ning süttimise täpset põhjust ei olnud võimalik välja selgitada. «Ainuke positiivne asi juhtunu juures oli see, et pererahvas ei viibinud õnnetuse hetkel grilli läheduses. Vastasel korral oleks võinud tagajärjed veelgi kurvemad olla. Kui vara on kindlustatud, siis selle saab alati taastada,» lausus Soosalu. Ta lisas, et siiski mõningaid põletusi sai meesterahvas, kes põlengu alguses üritas pulberkustutiga tuld summutada.