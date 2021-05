Paet: Euroopa riigid võiks vähendada Valgevene saatkondade koosseisu

«Meil ei ole praegu suurt ja nähtavat rahvusvahelist sündmust, kus märk maha panna. Seda võib teha, aga see mõju praegu ühekordse aktsioonina suure rahvusvahelise spordisündmuse raames on juba olnud,» lausus ta.

«Kui nüüd selle lipuloo peale Läti saatkonna töötajad aeti minema Valgevenest ja vastupidi, siis tegelikult midagi Valgevene ehk Lukašenko diplomaatiliste esindustega pole Euroopa riikides ette võetud. Mina pigem praegu vaataks seda, et oleks õige, kui ka Euroopa riigid teeks siin ühise positsiooni, et ikkagi tänase seisuga kõikvõimalikke kontakte Lukašenko režiimiga nii väikeseks teha kui saab. Ja üks on ikkagi see, et jätta saatkonnad miinimumkoosseisu peale,» selgitas eurosaadik.