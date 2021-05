VIDEO JA FOTOD ⟩ Ajateenijad harjutasid Nurmsi lennuväljal kopteridessanti

«Meie eesmärk oli takistada dessanti, et see ei jõuaks kohale ja ei saaks maanduda. Aga helikopterid on jalaväest võimsamad,» ütles sõjaväepolitsei reamees Aleksander Lattik. «Meil on siin ülihea kaevikute liin. Saaks tõelise jalaväelase tööd näidata. Kahju, et väga kiiresti surma sain.»