Tallinn jagab elanikele 40 000 biojäätmete kogumisnõud

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul jõuavad 40 000 biojäätmete kogumiseks sobivat nõud lähema paari kuu jooksul linnaelanikeni. «15. mail jõustunud jäätmeseadus ütleb meile üheselt, et 2023. aasta lõpuks peab meil olema lõplikult korraldatud biojäätmete tekkekohal kogumine. Meil on 13 jäätmeveo piirkonda, mis on oma olemuselt väga erinevad, sest ei saa võrrelda korrusmajade ja individuaalmajade alasid, aga kõigis 13 piirkonnas on meie pikem eesmärk tagada jäätmete sorteerimine, nii et meil on segaolme-, bio-, paberi- ja suurjäätmete eraldi kogumine korraldatud ja see on meil täna juba struktuurselt olemas,» rääkis Riisalu.