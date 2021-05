Karilaid: hakkame otsima sobivamat presidendikandidaati kui Ratas ja Kaljulaid

Ta kinnitas, et Keskerakonnal on nimekiri võimalikest kandidaatidest olemas, kuid esialgu arutatakse neid teiste erakondadega, et nimede ennatliku avalikuks ilmumisega neile mitte haiget teha.

Ratas lubas oma otsuse kandideerimise osas teha maikuu jooksul, Karilaidi sõnul tema kandidatuur välistatud ei ole. Ta nentis, et kui nad ei leia kedagi, kes saaks riigikogus 68 häält kokku, siis pole ükski lukk nii lukus, et seda lahti ei saa. Hetkel hakatakse otsima aga suuremat koosmeelt.

Keskerakonna pressiteade

Eesti Vabariigi president peab olema rahvast ühendav, murekohtadele tähelepanu juhtiv, kuid lugupeetud ning lahendusi otsiv. President saab olla inimene, kelle puhul tunnetab suur osa ühiskonnast, et tegemist on väärika persooniga, kes on oma tegevusega riigis pälvinud Eesti inimeste lugupidamise ning toetuse, keda tuntakse ja kelle põhimõtteid teatakse.

Täna, mil Eesti rahvas ei saa valida presidenti otse, on Riigikogul ja kõikidel erakondadel tugev roll ja vastutus leidmaks kandidaat, kes saaks toetuse parlamendis nii, nagu seadusandja on ette näinud. See tähendab, et presidendikandidaadi nimetamiseks on vaja teha laiapõhjalist koostööd. Täna ei ole veel kandidaati, kelle osas valitseks erakondadel selge üksmeel. Seetõttu leiab Keskerakonna juhatus, et enne erakonna võimaliku kandidaadi nimetamist, tuleb jätkata erakondade vahelisi konsultatsioone leidmaks Eestile parim võimalik riigipea. Keskerakond kaalub kandidaate nii erakonna seest kui ka väljastpoolt. Tulemust tuleb eelistada kiirusele.