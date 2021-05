Isamaa: kaitsekulude kärpimine ohtlik ja Eestit kahjustav plaan

«Valgevene riikliku terrorismi tingimustes on aeg NATO riikide omavahelisteks konsultatsioonideks vastavalt Põhja-Atlandi lepingu artiklile 4. Eesti valitsuse plaan kärpida kaitsekulutusi on tänases julgeolekuolukorras vastuvõetamatu,» rõhutas Isamaa.

Isamaa aseesimehe Urmas Reinsalu ütles avalduse teksti tutvustades, et praeguses pingelises rahvusvahelises julgeolekuolukorras on täiesti vastutustundetu Eesti valitsuse kavatsus kärpida kaitsekulutusi.

Isamaa Erakonna volikogu mõistab hukka Valgevene diktaatori sammud rakendada 21. sajandil oma riik rahvusvahelise terrorismi teenistusse, sundides jõuga oma territooriumil maanduma NATO riikide vahel lendava reisilennuki, et röövida selles viibinud isikud. Sellises olukorras ei tohi hetkegi jääda kõhklema, vaid riiklikule terrorile tuleb otsustavalt vastu astuda ja selline tegu peab saama karmilt karistatud.

Valgevene valitsus ei oleks sellist operatsiooni suutnud läbi viia Vene Föderatsiooni juhtkonna loata ja Vene eriteenistuste toeta, mistõttu kannab Venemaa toimunu eest kaasvastutust. Sõjalennukite kasutamine reisilennuki vastu on teadlik relvastatud rünnak tsiviilisikute vastu.

Lääneriikide ühtne tugev vastus Valgevene ja Vene võimude tegevusele hädavajalik, et takistada rahvusvaheliste kuritegude toimepanemist. Eriteenistuste korraldatud palgamõrvad Euroopa pealinnades, kaubasaadetiste õhkulaskmine, nüüd rünnak reisilennuki vastu eesmärgiga röövida Valgevene opositsiooni esindaja annavad tunnistust sellest, et Valgevene ja Venemaa riiklik terrorism ei tunnista mingeid piire ega peatu enne, kui me sellele jõuliselt ei vasta, märkis Isamaa.