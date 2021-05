Eesti 200 sooviks Kersti Kaljulaidi jätkamist presidendina

«Eesti vajab tarka, visioonikat, eest vedavat ja eetilist juhtimist. Vaid kolme kuu pärast valitakse rahva esindajate poolt Eestile taas kord president, kes kannaks poliitilise tasakaalustaja rolli eri huvigruppide ja poliitiliste jõudude vahel. Ilmselt nõustute, et on oluline, et valituks osutuks oma teadmiste osas ja väärtustelt sobilik kandidaat, kellel on ka suurim võimalik rahva poolne toetus,» seisab kirjas Kaja Kallasele.

Eesti 200 hinnangul on president Kersti Kaljulaid viimasel viiel aastal olnud Eestile hea president. «Ta on kindlalt seisnud Eesti riigi põhiväärtuste eest, olnud Eesti tulevikusuundade näitaja, tasakaalustaja institutsioonide ja poliitiliste jõudude vahel, Eesti välispoliitika tugev eestvedaja ja meie riigi maine kujundaja. Ta on osanud inimesi ära kuulata, kõnelda kõige nõrgemate eest kindlal häälel ja olla õiglane eestkostja. Kõik see kinnitab, et Eestil on täna hea president, kelle puhul saame olla kindlad, et ta täidab presidendi rolli väärikalt, targalt ja esinduslikult. Sellist presidenti vajab täna ka Eesti,» märgib Eesti 200.