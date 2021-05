Kallas ja Kiik: erakonnad otsivad laia toetusega presidendikandidaati

Reformierakondlasest peaminister Kaja Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et seaduse kohaselt peab presidendikandidaat olema registreeritud neli tööpäeva enne valimisi. «Sinnamaani on aega,» lisas ta.

Keskerakonda kuuluv tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et praegusel koalitsioonil ei ole riigikogus piisavalt hääli, et president ära valida ning seda pole ka opositsioonil. «Seetõttu käivadki konsultatsioonid,» sõnas Kiik, kelle sõnul eeldab ta, et enamus parlamendi liikmetest eelistab presidendi valimist riigikogus.

Kallase sõnul on tema isiklikult vedanud arutelusid ja üritanud leida kompromissi. «Meil [Reformierakonnal] on kogu aeg olnud initsiatiiv. See on ka põhjus, miks Keskerakond on otsimas laiapõhjalise toetusega kandidaati,» ütles Kallas.