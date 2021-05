Seda, milliseks kujunevad poliitilised jõujooned Eesti suuruselt kolmandas, 55 000 elaniku ja veidi alla 100 miljoni euro suuruse aastaeelarvega linnas, on veel veidi vara ennustada. Ent vaadates kas või sagimist, mis viimastel kuudel Narva ümber toimub, võib üht-teist oletada.

Tõsiasi on, et piirilinna 31-liikmelises volikogus kaua tüüri hoidnud Keskerakond, kellel on seal praegu 14 kohta, leiab oktoobrikuistel valimistel nii mõnegi tõsiselt võetava konkurendi. Kas või näiteks uue tulija, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) näol.