Eurosaadik ning majandusminister sattusid sõnasõtta: päris halb oli Paeti valetamist vaadata

«Päris halb oli AKs Urmas Paeti valetamist vaadata. EU parlamendi saadikuna teab ta väga hästi, et EU tasandil lennukeelu otsust pole. Teab ka seda, et enamus riike otsust teinud ei ole. Selline saadik siis parlamendis,» kirjutas Aas ühismeedias.

Paet ei jäänud vastust võlgu ning sõnas, et valitsuse liikme sulest pärineb lubamatu vale. «Millistesse ELi riikidesse siis täna majandusministri meelest Belavia veel peale Eesti ja Küprose lennata sai?» küsis Paet, lisades väljavõtte ELi Ülemkogu poliitilist tahet väljendavast otsusest, mis puudutab Valgevene lennufirmade ligipääsu ELi riikide lennuväljadele.

«Nii nagu kirjutasin, on ametlikus listis oma otsusest teada andnud seitse riiki. Ja nüüd ka Eesti,» kirjutas Aas ja lisas, et riigid, kes on ametlikult oma otsustest teada andnud, on Slovakkia, Poola, Prantsusmaa, Leedu, Soome ja Ukraina. «Leedu ja Läti ei luba ka startida lennujaamas, kui lend läbib Valgevene õhuruumi. See on see, mis täna ametlikult lennuinfos. Kui MP-l on täpsemat infot, siis olen tänulik. Aga kui ei, siis on MP lihtsalt valetaja!»

Paet sõnas Aasa märkuse peale, et valitsuse liige Aas võiks kontrollida oma sõnakasutust. «Kõigepealt tehniline märkus - viimasel paaril päeval pole Lukašenko riigifirma Belavia saanud lennata graafikus olnud lende Saksamaale, Hollandisse, Itaaliasse, Rootsi, Soome, Tšehhi, Austriasse, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Leetu, Lätti, Poola ja ELi-välistest riikidest Suurbritanniasse ja Ukrainasse. Lennata sai täna veel Eestisse ja Küprosele. Kõik.»

Ta lisas, et sisuliselt on arusaamatu, et Eesti majandusminister ei soovikski justkui kuidagi Lukašenko riiklikule terrorismile ja kuritegudele reageerida. «Pühapäevane lennuki maanduma surumine sõjalennuki abiga ohustas ca 170 ELi riikide kodanikku. Uskumatu, et Taavi Aas ei soovi sellele reageerida, vaid otsib bürokraatlikke õigustusi miks midagi mitte teha. Mida veel on oodata? Et Lukašenko käsib järgmiseks lihtsalt mõne reisilennuki alla lasta?»

«Hea MP, ära häma,» ütles Aas. «On erinevad asjad, kas on saanud lennata graafiku järgseid lende sihtriikidesse või kas riigid on võtnud vastu otsuseid. On sul kinnitus, et Austria või Saksmaa on keelanud lennud? Jah või ei!»