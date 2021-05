Ligi: loodetavasti on Ratas märganud, et erakonna esimehed ei kandideeri presidendiks

Jürgen Ligi kordas «Esimeses stuudios» enda varasemat mõtet, et president peab olema erakondade ühiskandidaat. Kui peaminister teeb vastava ettepaneku, siis sellel on Ligi sõnul vähem erakondlikku silti kui Keskerakonnal, kellel peaministrikohta ei ole. Nimelt teatas peaminister Kaja Kallas täna, et on alustanud konsultatsioone uue presidendi otsimiseks.