Prokurör Sirje Merilo rääkis täna ajakirjanikele, et ootas kohtult teistsugust otsust, kuid oli valmis ka selliseks.

Kohus leidis Marti Kuusiku süüasjas, et täiesti õigusvastane oli prokuratuuri poolt 2. mai 2019. aastal jälitustoiming. Prokuröri sõnul oli kohe, kui võimalik vägivaldsus avalikuks sai, infomassiiv väga suur ning prokuratuuri eesmärk on alati mõelda ennekõike sellele, et kannatanut kaitsta.