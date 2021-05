Eesti on kuu aega ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja

Välisministeeriumi teatel on Eestil kavas tõstatada uute julgeolekuohtude küsimus kõrgel tasemel. «Rõhutame inimõiguste tagamise lahutamatut seotust rahu, julgeoleku ja konfliktide ennetusega,» märkis välisministeerium.

Kuna Eesti on koos Norraga ÜRO Julgeolekunõukogus Afganistani teema pealäbirääkija, on plaanis aidata kaasa olukorra paranemisele Afganistanis. Samuti on Eesti jaoks oluline Balti regiooni julgeolek.