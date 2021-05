Selgus Patarei kõrvale kerkiva uusarenduse arhitektuurikonkursi võitja

«Ütlen ausalt, et jalg päris tugevasti värises, et seda võistlust võita. Me läksime nende kolmnurkade idee peale ja saime inspiratsiooni vana maja sisemisest kolmnurgast. Küllap oli õige otsus, sest võit tuli. Püüdsime jalakäijate tee läbi viia, sest ei tundunud päris õige see kinni ehitada. Tegime seda kahes mahus ja võib olla oli selles võidu võti,» rääkis Arhitekt 11 vastutav arhitekt Illimar Truverk.