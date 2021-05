FOTOD ⟩ Ratas kõneles Leedu kolleegiga koostööst Valgevene toetamisel

Pikemalt räägiti koostööst Valgevene toetamisel, teatas riigikogu pressiteenistus.

Pooled kinnitasid, et nii Eesti ja Leedu suhted kui ka koostöö NATOs ja Euroopa Liidus (EL) on väga hea. Ratas ütles, et transpordiühendused ja sealhulgas Rail Baltica on Balti koostöös tähtsal kohal. Samuti energiajulgeolek ja elektrivõrkude sünkroniseerimine.

Pikemalt käsitleti kohtumisel idapartnerluse riikide toetamist, eriti Valgevene olukorda ja võimalusi selle mõjutamiseks. Kõne all oli ka idapartneritele vaktsiinide annetamine.

Pooled avaldasid heameelt, et koroonaviiruse levik on aeglustumas ning vähendatud piirangute tingimustes on taas võimalik silmast silma kohtuda.

Leedu parlamendi esimehe sõnul on Eesti kogemused küberkaitse vallas Leedule eeskujuks. Samuti tunneb Leedu huvi Eesti haridussüsteemi korralduse vastu. Leedu pool avaldas Eestile tänu, et Eesti on toetanud Leedu piiri lähedal Astravetsis käivitatud Valgevene esimese tuumajaama sulgemise ideed.

Kohtumisel osalesid ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must. Mihkelsoni sõnul tuleb jätkata tihedat koostööd, et hoida Euroopa ühtsust ning transatlantilisi suhteid. Samuti selleks, et seista vastu Venemaa agressioonidele ning Hiina mõjuvõimu kasvule. Musta sõnul on oluline ja väga lähedane suhe Balti riikide vahel ka Balti Assamblees.