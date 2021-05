Valitsuse kaks parteitut ministrit liituvad Keskerakonnaga

«Alati on selline mõte olnud ja ministrid on alati öelnud, et ministriametis oleks erakonnaga liitumine järgmine samm. Millal täpsemalt see võiks juhtuda? Täpset kuupäeva ei oska öelda, aga tõenäoliselt lähiajal Liimets ja Jaani liituvad Keskerakonnaga,» lausus Hanimägi Postimehele.

Ta selgitas, et kahe ministri erakonda astumisel ei ole erakonna juhtkond neid tagant kiirustanud. «Mõlemad on oma valdkonna spetsialistid, kes astusid poliitikasse, mis on neile suuresti tundmatu maa. Ma arvan, et kõik osapooled mõistsid, et ühel hetkel see samm võiks tulla ja nüüd oleme sealmaal, kus see juhtub lähiajal,» täiendas Hanimägi. Ta lisas, et kõiki vajaminevaid dokumente tal veel pole.