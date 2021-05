Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles Postimehele, et enne ­otsuste tegemist tuleks ära ooda­ta ning tutvuda uuringu hindamisraportiga. Lisaks tuleb jõuda seisukohale, kas laste vaktsineerimine on vajalik.

Lutsar selgitas, et Pfizeri vakt­siiniga vaktsineeritakse ka noori, kuid doos võib olla teine. Ta lisas, et noored ei põe koroonaviirushaigust väga raskelt ning Eestis on endiselt vaktsiinipuudus. «Meie fookus peaks olema eakamate ja täiskasvanute vaktsineerimine – sellest on meile rohkem kasu, kui läheme vastu kolmandale lainele,» ütles Lutsar.