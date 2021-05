Postimees ja ilmselt ka teised meediamajad on püüdnud Korbi kätte saada alates Porto Franco kinnisvara ümber korruptsiooniskandaali lahvatamisest aasta alguses, mis viis omakorda ka valitsuse vahetuseni. Oleme samuti püüdnud Keskerakonna sees olevaid kanaleid pidi talle märku anda, et sooviksime temalt kommentaari juhtunu kohta. Vastused on jäänud saamata.