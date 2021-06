Teisipäevast on Eesti kuu aega ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja

Välisministeeriumi teatel on Eestil kavas tõstatada uute julgeolekuohtude küsimus kõrgel tasemel. «Rõhutame inimõiguste tagamise lahutamatut seotust rahu, julgeoleku ja konfliktide ennetusega,» märkis välisministeerium.

Kuna Eesti on koos Norraga ÜRO Julgeolekunõukogus Afganistani teema pealäbirääkija, on plaanis aidata kaasa olukorra paranemisele Afganistanis. Samuti on Eesti jaoks oluline Balti regiooni julgeolek.

Lisaks annab Eesti oma eesistumise raames panuse ÜRO Julgeolekunõukogu tegevuse läbipaistvuse suurendamisesse ja töömeetodite kujundamisesse.

Välisminister Eva-Maria Liimets märkis, et olles julgeolekunõukogu eesistuja, tegutseb Eesti selle nimel, et Eestit mäletataks kui head ja kindlate põhimõtetega läbirääkijat. «Lisaks tavapärasele tööprogrammile oleme otsustanud juunis korraldada viis eriüritust, millest kolm toimuvad kõrgetasemeliselt. Kõrgel tasemel korraldame istungid nii küberjulgeoleku kui ka Afganistani teemal, lisaks otsime lahendusi leevendamaks laste kannatusi konfliktikolletes ning rõhutame inimõiguste tagamise lahutamatut seotust rahu, julgeoleku ja konfliktide ennetusega. Samuti on Eesti jaoks oluline meie regiooni julgeolek,» ütles Liimets.