Apollo TV hakkab teleteenus pakkuma koos digiboksi ja internetiga

«Apollo TV on paljudele Eesti inimestele nende kolme kuu jooksul tõestanud, et telekanalites on eetris ohtralt huvitavat sisu ning uue põlvkonna teleteenus, kus telekavade rägastikus aitab orienteeruda tehisintellekt, katab väga suure osa eestlaste meelelahutusvajaduse,» rääkis Apollo TV juht Toomas Tiivel.

Ta selgitas, et Eestis on jätkuvalt üle 170 000 majapidamise, kellel puudub kaasaegsete võimalustega teleteenus. Apollo TV koos digiboksi ja piiramatu internetiga on ideaalne lahendus nii suvekoju kui ka maal või äärelinnas elavatele inimestele, kelle kodudesse kaabliga teleteenus ei ulatu.

«Me tuleme välja Baltikumi kõige võimekama Android TV 4K digiboksiga, mille kaudu on üle 50 telekanali, lai valik filme ning lastesisu kättesaadav nii kodus kui suvilas, aga ka Soomes või mujal Euroopas töötades. Apollo TV-d saab samaaegselt vaadata kuus erinevat kasutajat, ilma et peaks mingeid kaableid vedama, ning tänu sellele on meie teleteenus ideaalne lahendus ka suurtele peredele,» sõnas Apollo TV juht.

«Samuti alustame koostöös Tele2ga internetiteenuse pakkumist. Kuigi meie TV-teenus töötab igas internetivõrgus, oleme nüüd valmis pakkuma klientidele võimalust võtta TV- ja internetiteenus mugavalt ühest kohast,» lisas Tiivel.

Lisaks digiboksile on uuematele nutiteleritele saadaval Android TV äpp ning lähinädalatel lisanduvad ka Samsungi ja LG telerite äpid.

Apollo TV teleteenuse hind algab 8,99 eurost kuus ja TV-paketid koos piiramatu internetiga alates 26,99 eurost kuus.