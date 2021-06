Aasta alguse seisuga elas Eestis 258 227 alaealist last

Ühe lapsega leibkondi oli 2020. aastal 81 700, kahe lapsega 105 000, kolme lapsega 52 500, nelja lapsega 13 100 ning viie või rohkema lapsega 2900. Kõige enam on viimase seitsme aasta jooksul suurenenud kolme lapsega leibkondade arv. Viimastel aastatel on suurenenud ka laste arv, kes elavad vaid ühe täiskasvanuga leibkonnas.

Lastega leibkonnas on keskmiselt 1,71 last. Kõige suurem on keskmine laste arv leibkondades Viljandimaal 1,87 lapsega, Läänemaal 1,83 lapsega ja Jõgevamaal 1,83 lapsega ning kõige väiksem Ida-Virumaal 1,56, Harjumaal 1,52 ja Hiiumaal 1,50 lapsega. Lastega leibkondade osakaal kõigi leibkondade seas on selgelt kõige suurem Harjumaal ning kõige väiksem Hiiumaal.