Reitingud: SDE on kevadel oma toetust vähehaaval kasvatanud

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,4 protsenti ja Keskerakonda 18,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Suurima muutuse tegi nädalaga EKRE toetus, mis langes 1,1 protsendi võrra. Ülejäänud erakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,4 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,9 protsendiga ning Isamaa 5,2 protsendiga. SDE on suutnud alates aprillist oma toetust vähehaaval kasvatada. Kui märtsis oli sotside toetus madalseisus, langedes kuue protsendini, siis aprilli ja mai jooksul on see kasvanud 1,9 protsendi võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50 ja opositsioonierakondi 33,5 protsenti.

Teadur Martin Mölderi sõnul ei toonud uus nädal võrreldes eelmisega kaasa suuremaid muutusi erakondade toetuses peale selle, et nädal tagasi rekordtasemele tõusnud EKRE toetus taaskord vähenes natuke. «Üldiselt on EKRE toetus alates eelmise aasta lõpust kuni praeguseni liikunud ülesmägi ning peame ootama ära järgmised nädalad, et teada saada, kas nende toetuse pikaajalisem kasvutrend jätkub või mitte,» ütles Mölder.

Pingerea alumises otsas on alates märtsi lõpust toetust järjepidevalt suurendanud sotsiaaldemokraadid, kes on praeguseks oma reitingu tõstnud kaheksa juurde ja teinud sisse selge vahemaa Isamaaga. Oma toetust on nad suurendanud pigem nendes valijagruppides, kus nende positsioon ka varasemalt on parem olnud - nooremate ja lasteta valijate seas, tõi Mölder esile.

«Praeguseks on uue valitsuse ametisse astumisest piisvalt palju aega möödunud, et saame arvestatava kindlusega näha, mis on olnud selle mõju erakonnamaastikul. Reformierakonnale tähendas see mitte ainult toetuse languse pidurdumist, vaid ka väikest toetuslisa, mis on praeguseks vahetult pärast valitsuse moodustamist saadud toetuskrediitist alles jäänud,» ütles Mölder.