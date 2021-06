Covid-19 vaktsineerimise töörühm soovib Tallinnalt rahalist tuge

Lisaks kinnitas Seer, et vajadusel on Covid-19 töörühm koos eratervishoiuasutustega valmis pakkuma Tallinnas veel täiendavad 5000 doosi vaktsiini, kuid seda teenusepakkuja pinnal. Kokkulepe on juba viie teenusepakkujaga, kes on valmis nädalase etteteatamisega vaktsiinisüste tegema.