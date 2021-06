Seedri kõrval konkureerib esimeheks ka Perling

«Mõne hetke pärast annan teada oma nõusolekust kandideerida Isamaa esimeheks, kuid enne seda pean oluliseks seda teadet just teiega jagada. Tänan teid selle eest, et olete mind sel valiku tegemisel toetanud ja julgustanud. Nii nagu teile, läheb ka mulle Isamaa korda,» edastas Perling erakonnale.

Tema sõnul on selleks vaja taaskäivitada Isamaa, tuua erakond raskest seisust välja ning liita ühtseks jõuks. «Teie toetus, ideed, ettepanekud ja mõtted on alati oodatud, sest iga organisatsioon saab tugevaks ja mõjukaks just siis, kui ta kaasab oma parimad,» lisas Perling.