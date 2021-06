Euroopa Komisjon esitles uut strateegiat Schengeni ala tugevdamiseks

Uue strateegia vastuvõtmisega vaatab komisjon tagasi probleemidele, mis on Schengeni alal viimastel aastatel esinenud, ja näeb ette sammud, et hoida Schengeni alast saadavat kasu.

Schengeni ala hea toimimise aluseks on kolm sammast: EL-i välispiiride tõhus haldamine, reeglite tugevdamine sisepiiridel, et kompenseerida piirikontrolli puudumist, ning valmisoleku ja juhtimise tagamine, sealhulgas Schengeni ala lõplik väljakujundamine. Vastastikuse usalduse suurendamiseks Schengeni eeskirjade rakendamisel esitas komisjon kolmapäeval ka ettepaneku Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi läbivaatamise kohta.

Eesmärk on ka tugevdada Schengeni ala seestpoolt, kuna liikmesriikidevaheline tihe koostöö julgeolekuohtude ennetamisel ja nende vastu võitlemisel on piirikontrolli puudumisel äärmiselt tähtis. Uued algatused hõlmavad EL-i politseikoostöö seadustikku, Prümi andmevahetuse raamistiku ajakohastamist DNA-d, sõrmejälgi ja sõidukite registreerimist puudutava teabe vahetamiseks, samuti laiendatakse reisijaid käsitleva eelteabe kasutamist Schengeni-sisestele lendudele.

Vajalik on valmisoleku ja juhtimise parandamine. Komisjon tegi ettepaneku vaadata läbi Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanism. Samuti korraldab ta regulaarselt Schengeni foorumeid, et pidada poliitilist dialoogi ühiste probleemide lahendamiseks. Selle aasta teises pooles teeb komisjon ettepaneku vaadata läbi Schengeni piirieeskirjad. Komisjon esitab ka hädaolukorra lahendamise plaani, mis võimaldab tulevaste kriiside korral võtta taas kasutusele nn rohelised koridorid kaubavedude jätkumiseks.

Eesmärk on ka Schengeni ala laiendamine. Schengeni ala tuleks edaspidi laiendada nendesse EL-i liikmesriikidesse, kes alasse veel ei kuulu, kuid on sellega liitumiseks valmis. See on nende liikmesriikide õiguspärane ootus kui ka õiguslik kohustus.