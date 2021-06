Seeder: Laanet on vassinud ja tal pole oma valdkonnast ülevaadet

«Viis kuud on varsti see valitsus ametis olnud, aga kaitseminister oma valitsemisalas toimuvast vist küll ülevaadet ei oma. See on üks, mis on ilmselge, sest nii ebakindlalt kui kaitseminister on riigikogu ees esinenud, selgitanud ka muudatusi, selgitanud ka kärpeid. Ja ma ütleks mitte ainult ei oma ülevaadet, vaid ka teadlikult on vassinud ja valetanud, sest mõni nädal tagasi arupärimisele vastates kaitseminister ütles, et kärped ei puuduta võimekuste vähendamist, kärped ei puuduta kindlasti personali,» rääkis Seeder ETV saates «Esimene stuudio».