Luubi all ⟩ Ratas mängis trumbid kätte Kaljulaidile

Vähem kui kolm kuud enne presidendivalimisi pole riigikogus laual ühtki teist kandidaati peale president Kersti Kaljulaidi. Õigupoolest on temagi ettevaatlik, sest riigipea valimise süsteem on juba kord selline, et kes esimesena end pakkuma läheb, see kindlasti seda kohta ei saa.

EKRE poliitikud ja poolehoidjad on kõige valjuhäälsemad Kaljulaidi kriitikud, samas pole väga palju tähelepanu pööratud sellele, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud tegid temast viis aastat tagasi presidendi. EKRE toonasel esimehel Mart Helmel oleks tarvitsenud riigikogu fraktsioonide juhtide nõupidamisel vaid suu avada ja öelda, et ta pole nõus, ja Kaljulaidil tulnuks lennujaama sõita, et Euroopa Kontrollikotta tagasi lennata. Aga seda Helme ei teinud ja edasine on juba ajalugu.