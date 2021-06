Tema ema, Lihula apteeker Ülle Heinver suri kiirabiautos. ­Siret Kesküla kolmest lapsest kaks said kuulitabamusi. Kesküla ütles, et lapsed on praegu peaaegu terved, ent ühe poisi käsi ilmselt ei paranegi kunagi. Lapsed said kuulidest pliimürgistuse, aga mida see nende tervisele tähendab, ei tea praegu keegi. Oma isa Rauli kohta ütles Kesküla, et tema on saanud vähemalt füüsiliselt terveks.