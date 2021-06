Tapmise tunnistaja: «Poleks ta komistanud, võinuks ta pääseda»

Läänemere teel baari Garden läheduses elav Marika rääkis, et joomakoht on teda kogu aeg häirinud. «Ma isegi ei tea, mis baar see on, ma pole kunagi isegi selle lähedale läinud, kuna see tekitas vastikust,» rääkis ta. Mullu suve lõpus laupäeva hommikul kella 7–8 vahel köögis hommikukohvi juues kuulis ta tavapärast purjus inimeste jauramist, kuid seekord oli lärmis midagi teistsugust, mis äratas naise tähelepanu. Ta läks aknale ja nägi, kuidas valges T-särgis ja siniste teksadega turske mees põgenes elu eest ühe saledama mehe eest, kellel oli nuga käes. Korraga põgeneja komistas ja kukkus muruplatsile pikali.