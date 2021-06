Kaja Kallas Soome suursaadikule: teie reisipiirangud ei ole põhjendatud

Peaminister lisas, et Eesti on Soomele välja pakkunud erinevaid lahendusi, kuidas tõestada reisijate ohutust. Laevafirmad on juba kolm kuud nõudnud reisijatelt pardalemineku eeldusena negatiivse testi tõendit. Lisaks, sujuvat ja turvalist reisimist soodustab ka digitaalse vaktsineerimistõendi kasutusele võtmine.

«Praeguses olukorras pole Soome kehtestatud piiriülese liikumise piirangud enam proportsionaalsed ega põhjendatud ning Eesti hinnangul ei vasta need Euroopa Liidu Nõukogu ühiselt kokkulepitud reisimissoovitustele ega Schengeni piirieeskirjadele – inimeste vaba liikumine on Euroopa üks aluspõhimõtteid,» lisas Kallas.

«Soome on alati olnud Eestile hea partner ja vennasrahvas, kellega meil on eriline suhe. Seetõttu teeb piirangute puhul muret ka see, et Eesti ja Soome häid suhteid seatakse avalikkuses küsimärgi alla. Andsin suursaadikule kaasa meie suure soovi jõuda kiire lahenduseni,» kirjutas Kallas.