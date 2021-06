SÄRAVAD TÄHED ⟩ Venelased, keda iga eestlane võiks teada

Inimeste ühendaja ideaalsel maal

ETV+ saatejuht Jelena Solomina (45) on siinsele vene kogukonnale nagu Anu Välba eestlastele. Energiast pulbitsev, positiivne ja terane. «Minu alustamise lugu on üsna veider,» meenutab Solomina. «Sadasin 1998. aastal sõna otseses mõttes tänavalt sisse ETV kõnekunsti kursusele. Ja armusin selle toimetuse atmosfääri, teadsin ilma igasuguste kõhklusteta, et tahan siin töötada. Mul ei olnud mitte mingeid teadmisi ega tutvusi, aga oli hiiglasuur tahtmine. Nüüd on armumisest saanud kustumatu armastus.»