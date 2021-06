PILDID ⟩ Briti ja Prantsuse kindral tegid Tapal tankisõitu

Brittide Challengeri tanki kohta tunnustavaid sõnu jaganud Prantsuse maaväe juhataja lausus naljaga pooleks, et hoolimata selle headest omadustest eelistab ta prantslasena nende armee käsutuses olevat Leclerci tanki. «See liigub oluliselt kiiremini, kuigi oma omadustelt on mõlemad üsna sarnased,» lisas ta.

Kindral Wooddissilt sõduritega peetud vestlusest pärides märkis ta, et viimased on Eestis viibitud ajaga väga rahul. «Nad mõistavad kui olulist rolli mängib nende kohalolek ja toetus Eestile. Tean, et nad on osalenud siin suurepäraselt korraldatud õppustel, mis on tulnud väga kasuks. Lisaks on leitud nii Eesti kui ka Prantsuse kaitseväelaste hulgast häid sõpru,» rääkis ta.