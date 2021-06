Saar: valitsus suurendab ebavõrdsust

Saare sõnul sõnul on Kaja Kallase valitsus oma esimest eelarvestrateegiat kokku pannes teinud kalke valikuid, edastas SDE.

«Kaja Kallas, Signe Riisalo, Liina Kersna, Keit Pentus-Rosimannus, kes opositsioonis olles jätsid endast pigem hooliva mulje, on nüüd justkui seestunud ja korrutavad aina kärpimismantrat. Põhjenduseks tuuakse Eesti ülepaisunud avalik sektor, mis tegelikult on üks Euroopa Liidu väiksemaid,» sõnas Saar.

Ta tõi esile, et nimeste hõivatus Eesti avalikus sektoris on 21 protsendi, EL-i keskmine 25 protsendi juures ning Põhjamaades 30 protsendi kandis.

SDE esimene hinnangul õhutab peaminister vastandumist, väites, et avalikku sektorit peab üleval erasektor.

Saare sõnul on Eestis neid poliitilisi liikumisi, kes lubavad heaolu kasvu Euroopa madalaimate maksumäärade juures. «See on magusmürgine vale, mis kasvatab ilmajäetuse tunnet ja võib viia sinna, kuhu äärmuspopulistid on tõmmanud nii mõnegi riigi. Ka meie oleme ühiskonnana oma karmi kogemuse kätte saanud. Eelmisele majanduskriisile järgnenud ebavõrdsuse ja ebaõigluse kasv lõi soodsa pinnase selliste magusate valede esiletõusukst,» lausus Saar.