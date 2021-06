Solvangute ja rünnakutega kimpus kohtutäiturid tahavad karistusseadustiku täiendamist

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja aseesimees Katrin Vellet kirjeldas, et näiteks paljusid naiskohtutäitureid solvatakse ebatsensuursete sõnadega või kommenteeritakse nende välimust. Kuigi palju solvamisi toimub meilitsi või telefoni teel, on tema sõnul ette tulnud ka olukordi, kus kohtutäitureid rünnatakse füüsiliselt, lõhutakse büroo vara või sülitatakse ja loobitakse esemeid.

Vellet nentis ERR-ile, et kuigi muudatus ei pruugi klientides midagi muuta, oleks ametnikel kindlustunne: «Lihtsalt kui on võimalik sanktsioone rakendada, siis ametipidaja võib olla enesekindlam, kuna tal on mingi kaitse olemas.»