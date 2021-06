Põlluaas: eelmiste presidendivalimistega sarnast olukorda ei sooviks ükski erakond

«Ma julgustaks ka teisi erakondi enda kandidaate välja käima. Presidendi persoon on ikkagi oluline ja seda kuidagi hõlma alt viimasel hetkel välja öelda on pehmelt öeldes veidi naljakas,» rääkis Põlluaas, kes oleks juba valmis ka debatte pidama.

Olukorda ja arusaamatusi, mis toimus viimaste presidendivalimistega, ei sooviks tema hinnangul ükski erakond. «Päris sellist presidendikampaaniat, nagu eelmine kord toimus, ma ka hea meelega ei sooviks näha. Siis olid igal pool suured loosungid ja reklaamid, tehti tele- ja raadioreklaami, justkui meil rahvas valiks presidenti. Võiks öelda otse välja, et see oli hämamine,» rääkis Põlluaas, kelle hinnangul tuleks president tulevikus siiski otse valitavaks teha.

Saatejuht Timo Tarve viitas ühtlasi Martin Helme lootusele, et Põlluaasast saab tema peas oleva teekonna järgi president. «Eks see tulevik näitab, kas see teekaart õigustab ennast, ma ei hakka loomulikult neid nüansse ja meie strateegiat ning taktikat välja rääkima,» sõnas Põlluaas Kuku raadio saates.