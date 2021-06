Ajaloolisest Kopli rahvamajast saab taas kogukonnakeskus

«Kopli rahvamaja minevik on olnud kirju. See avati pidulikult 1937. aastal ja võeti kasutusele ainult kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. Koos hoonet ümbritseva pargiga oli rahvamaja Kopli kõige kaunim paik. 1940. aastal anti hoone kasutusele nõukogude sõjaväele ning seda hakati kutsuma madruste klubiks. Nõukogude armee hoone seisukorda erilise tähelepanuga ei suhtunud ja see hakkas lagunema. 1990. aastatel anti hoone kasutada erakõrgkoolile, kes tegutses seal kuni 2011. aastani. Alates 2019. aastast on rahvamaja Salme Kultuurikeskuse valduses,» rääkis Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.