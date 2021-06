Isamaa ja EKRE avaldavad kaitseminister Kalle Laanetile umbusaldust

Postimehele kinnitati, et Isamaa algatusega on liitunud küll Konservatiivne Rahvaerakond, kuid mitte sotsiaaldemokraadid.

Et umbusaldusavaldus riigikogus läbi läheks, vajab avaldus 51 vastuhäält. Mil Isamaa fraktsioonis on 12 liiget ja EKRE fraktsioonis 19 liiget, on olemasolevaid hääli praeguse seisuga 31.

«Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid,» seisab umbusaldusavalduses.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. «Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda,» ütles Seeder.

EKRE esimees Martin Helme sõnas, et nende erakonna hinnangul on Laanet ametis läbi kukkunud. «Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitab, et ta kas ei saa aru, või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata,» põhjendas ta.

Karilaid: Laanet on hetkel lihtsalt eelarvestrateegia ohver

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul on erakond ka varem öelnud, et kärped tänases majanduskeskkonnas pole õige tee. «Riigi eelarvestrateegia (RES) kokkulepe tuleks avada, viga ühiselt tunnistada. See mõte on meie partnerile edastatud. Loodame, et jõuame ühiselt siin uue lahenduseni,» sõnas Karilaid ja lisas, et ka haridusminister Liina Kersna tunnistas esmaspäeval, et RESi lepe oli liiga kiire. «Täna oleks hea lahendus kärpekirve peatamine. Laanet on hetkel lihtsalt RESi ohver. RESiga lepitud numbrid tuleb teha usaldusväärseks, siis saab ka Laanet oma tööd paremini teha,» leiab Karilaid.

EKRE fraktsiooni esimehe Henn Põlluaas sellega ei nõustu: «Laanet on valitsuse liige ja otseselt kõikide nende otsuste tegemise juures,» põhjendas ta. «Tema kohustus oleks olnud näidata julgust ja sirgeselgsust ja piltlikult öeldes lüüa rusikaga lauale. Et me Eesti julgeolekuga ei mängi ja mingisuguseid kärpeid kaitsekuludes ei tee,» lisas Põlluaas. Talle on muu hulgas eravestlustest nähtunud, et Keskerakonna kui ka mõned Reformierakonna liikmed Laaneti tegemisi õigeks ei pea. «Ma loodan, et nad hääletavad nii nagu on õige,» lisas ta.

Kuid mis võib olla põhjus, et sotsid ei liitunud? EKRE fraktsiooni esimehe hinnangul on sotsiaaldemokraadid toimetanud suures osas justkui koalitsiooniliikmena. «Kuid ma loodan, et kui läheb hääletamisele, siis nad hääletavad ikkagi selle umbusalduse poolt,» sõnas Põlluaas.