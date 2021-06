FOTOD ⟩ Umbusaldusavaldus Laanetile kukkus läbi

Isamaa algatusega liitus esiti küll konservatiivne rahvaerakond, kuid mitte sotsiaaldemokraadid. Siiski hääletas lisaks Isamaa ja EKRE saadikutele umbusaldusavalduse poolt ka sotside fraktsioon.

Oma hääle jätsid andmata keskerakondlased Andrei Korobeinik ja Viktor Vassiljev.

«Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise kohta, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid,» seisis umbusaldusavalduses.

Laanet tõrjus väiteid, et on valetanud ning kinnitas, et Eesti riigi kaitse ja julgeolek on nii tema, Reformierakonna kui ka koalitsiooni jaoks prioriteet. Ministri sõnul hoitakse riigikaitse valdkonnas kokku igapäevakuludest, kuid seda põhjusel, et investeerida riigi sõjalise kaitse võimekusse. Palju kõneainet pakkunud kaitseväe orkester jätkab Laaneti kinnitusel ministeeriumi valitsemisalas, mille üks osa on Sõjamuuseum.

Riigi eelarvestrateegia on tema sõnul valitsuse poliitiline dokument, mida igal aastal üle vaadatakse. «Nii et rääkida, kuidas maailm kukub kokku ja kuidas me ei seisa riigikaitse eest, on vale,» toonitas minister. «Ma seisan kindlalt selle eest, et meie eelarvelised vahendid Eesti riigikaitsesse kasvaksid,» lisas ta.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. «Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, Kaitseliitu ning olulisi riiklike sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda,» põhjendas Seeder umbusaldusavaldust.

EKRE esimees Martin Helme sõnas, et nende erakonna hinnangul on Laanet ametis läbi kukkunud. «Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitavad, et ta kas ei saa aru, või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata,» põhjendas ta.

Sotsid plaanivad valitsuse ja peaministri umbusaldamist

Sotsiaaldemokraatide hinnangul vastutab selles kontekstis valitsus üheselt, sest sama hooga tuleks umbusaldust avaldada homme juba mõnele teisele ministrile, selgitas

Jevgeni Ossinovski. FOTO: Madis Veltman

erakonna juhatuse liige Jevgeni Ossinovski. «Laanet on selles küsimuses ju tegelikult ettur. Selles kontekstis peaks hinnangu andma pigem valitsusele tervikuna nende kärbete eest ja tegelikult alustame ka konsultatsioone Vabariigi Valitsuse ja peaministri umbusaldamiseks,» sõnas ta. Siiski ei saa Ossinovski sõnul ka sotsid kaitseminister Laaneti senist tööd kiita. Küll aga rõhutab ta, et pahameelt vastukaja tekitanud kärbete osas tuleks avaldada valitsusele, mitte ministritele.

Karilaid: Laanet on hetkel lihtsalt eelarvestrateegia ohver

Jaanus Karilaid FOTO: Remo Tõnismäe