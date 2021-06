Louis Freeh oli segatud Rumeenia korruptsiooniskandaali

USA presidendi Joe Bideni poja Hunter Bideni arvutist avastatud e-kirjadest selgus, et Rumeenia kinnisvaramagnaat Gabriel Popoviciu palkas 2015. aastal Hunter Bideni selleks, et viimane kasutaks oma poliitilisi kontakte Popoviciu päästmiseks süüdimõistmisest, vahendas ERR The Daily Maili. Hunter, kelle isa oli sel ajal USA asepresident, kaasas oma tegevusse ka Louis Freeh', kellelt oodati oma õiguskaitsevaldkonna kontaktide kasutamist Popoviciu aitamiseks.