ÄIKESEKAART ⟩ Vaata reaalajas, kuidas äike üle Eesti liigub

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 20-25 kraadi, meretuulega rannikul 15 kraadi ümber.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Laine kõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Pärastlõunal võib hoovihma sadada ning on äikeseoht. Nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 22-25 kraadi.