ÜLEVAADE LEEVENDUSTEST ⟩ Reedest saab kauem istuda baaris ja restoranis

Selle nädala reedest tohib sisetingimustes üritustest osa võtta kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimest.

Riigihaldusminister Jaak Aab (KE) ütles Postimehele, et reedest kaovad siseüritustel kellaajalised piirangud, sh ka baaridele, restoranidele ja klubidele.

Kas sellel reedel saavad inimesed olla üritusel või baaris kella kolmeni öösel? «Just, absoluutselt,» selgitas Aab. Minister selgitas, et eelkõige kultuuriminister Anneli Ott (KE) soovis tänasel istungil, et leevendused toodaks esmapäevast reede peale. Aabi sõnul oli alguses kaalumisel südaöine ajapiirang, kuid valitsus arvestas suveürituste formaadiga ning seetõttu polnud mõtet piirangut kehtestada. «Lisaks on ka epidemioloogiline olukord, vaatamata eelnevalt kehtestatud leevendustele endiselt langustrendis,» lausus Aab.

«Epidemioloogiline pilt muutub Eestis iga päevaga paremaks, nii et täna on koroonaviiruse leviku ohutase langenud kõrgelt ehk oranžilt keskmisele ehk kollasele. See laseb valitsusel leevendada piiranguid planeeritust varem,» ütles peaminister Kaja Kallas (RE).

«Samas ei tohi unustada, et viirus pole kuskile kadunud ja peame endiselt olema tähelepanelikud, et see taas laiemalt levima ei hakkaks. Ainus viis hoida Eesti piirangutest vaba on aktiivne vaktsineerimine,» selgitas peaminister. «Loodan, et kõik, kes seda veel teinud ei ole, broneerivad endale esimesel võimalusel vaktsineerimisaja.»

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendusõpe

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritusest osa võtta maksimaalselt 1000 inimest.

Spordi- ja liikumisüritused, spordivõistlused

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 600 inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad, 50-protsendilise täitumuse piiranguga ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib üritustest osa võtta kuni 1000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.

Alates 11. juunist on lubatud tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes ilma rühma ja kellaajapiiranguteta. Sisetingimustes on koos pealtvaatajatega lubatud kuni 600 osalejat, arvestada tuleb 50-protsendilist täitumust ruumi kohta ning piiratud alaga välitingimustes on lubatud kuni 1000 osalejat, kaasa arvatud pealtvaatajad.

Avalikud üritused, kultuur, kirikud, meelelahutus

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Piiratud alaga välitingimustes tohib nimetatud üritustest osa võtta kuni 1000 inimest.

Muuseumid

Alates 11. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest ruumi kohta, arvestusega, et ruumist ei tohi olla täidetud üle 50 protsendi. Külastajatele ettenähtud välialadel on lubatud kuni 50-protsendiline täitumus.

Spaad, saunad, veekeskused, basseinid, ujulad

Alates 11. juunist tohib veekasutusega siseruumides viibida maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise täitumuse nõudega.

Toitlustusasustused

Alates 11. juunist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäitumus tohib olla kuni 50 protsenti.

Valitsus võttis täna vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus on plaanis heaks kiita neljapäevasel istungil. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee