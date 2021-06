Karilaid vastas Kallase etteheidetele: Keskerakond on alati suhtunud kärbetesse skeptiliselt

Karilaid tõi välja, et kokkuhoiu protsendid lepiti koalitsioonis küll läbirääkimiste tulemusel kokku, kuid Keskerakond on algusest peale tundnud muret, kuidas ja keda kokkuhoid mõjutab.

«Protsendid said tõepoolest lepitud, kuid siis ei olnud veel tänaseid teadmisi ei majanduskasvu osas ega detailselt selles, millised saavad olema ministeeriumite kokkuhoiukohad. Täna, mil majandustulemused on üllatanud ka majanduseksperte, tõdevad ka nemad, et eelarvetasakaalu poole liikumine on võimalik kokkulepitust paremal moel,» ütles Karilaid.