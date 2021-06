Välisministri sõnul ei võta Soome töörände taastamiseks soovitusi kuulda

Välisministri sõnul on Eesti olnud mures, kuna Soome ei ole üle võtnud soovitusi, mille järgi oleks tööränne kahe riigi vahel taastatud olenemata sellest, et viiruse levik Eestis on taandunud: «Oleme teinud mitu ettepanekut, kuidas usalduslikku reisimist taastada ning olnud ootel, et Soome võtaks maha jaanuaris seatud piirangud».

Liimets lisas, et loodab, et põhjanaabrid võtavad nende poolt tehtud argumendid arvesse, et Eestist minevad reisijad saaksid siseneda Soome, näidates ette negatiivse Covid-19-testi, vaktsineerimispassi või tõendi selle kohta, et nad on viirust hiljuti põdenud.