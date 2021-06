Läänemaal põles pikselöögi tõttu ligi 40 hektarit metsa ja raba

Häirekeskus sai teisipäeval kell 18.41 teate, et Läänemaal Lääne-Nigula vallas Riguldi metskonnas on metsapõleng. Veidi hiljem selgus, et põlema on läinud ka raba. Täna hommikul jätkavad päästjad järelkustutustöödega.