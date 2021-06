Laanetit kangutati, et saata sõnumit

Opositsiooni kriitikaga nõustus ka koalitsioonipartner Keskerakond, kes hääletas umbusalduse vastu tingimusel, et Reformierakond loobub kärbetest.

Laanet on seni ainus minister, kes on avaldanud oma haldusala detailse tegevuskulude kärpeplaani. Sedagi küll osalt kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi survel. Laanet avalikustas eelmisel nädalal, et järgmise nelja aasta jooksul kärbitakse 114 miljonit eurot, millest 71 miljonit moodustavad tegevuskulud ja ülejäänu kaitseinvesteeringud. Tööta jääb 270 inimest.