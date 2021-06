Reitingud: esikolmik jätkab muutumatuna

Teadur Martin Mölder tõdeb, et erakondade toetuses on taaskord stabiilsuse hetk. «Võrreldes eelmise nädalaga ei ole suuri muutusi näha. Kui aga nelja nädala koondtulemuste asemel vaadata iga nädal läbi viidud küsitlusi eraldi, võib nende põhjal aimata, kuhu suunas võiksid toetused järgmistel nädalatel liikuda,» märkis Mölder.

Näiteks Reformierakonna puhul on Mölderi sõnul näha, et kahe viimase nädala tulemused eraldi on olnud märgatavalt madalamad kui praeguse neljanädalase perioodi kahe esimese nädala tulemused. Seega võib oletada, et praegu on Reformierakonna toetusel järgmiseks nädalaks rohkem potentsiaali langeda kui tõusta.